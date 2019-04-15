Общество

Порядка 4 млрд рублей направлено на социальную поддержку жителей Псковской области в 2018 году

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян на заседании коллегии во вторник, 16 марта, сообщил, что в Псковской области в полном объеме действуют все 45 видов мер социальной поддержки, социальных выплат и пособий.

На их реализацию в 2018 году было направлено 3,8 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2,1 млрд рублей и средств федерального бюджета - 1,7 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Меры соцподдержки получают более 300 тыс жителей Псковской области, в том числе более 56 тыс федеральных льготников, свыше 60 тыс ветеранов труда, порядка 33 тыс ветеранов труда Псковской области, более 30 тыс семей с детьми и другие категории граждан.

Армен Мнацаканян обратил внимание, что впервые с 2015 года по поручению губернатора Михаила Ведерникова меры социальной поддержки, пособия и выплаты проиндексированы в зависимости от их вида на 4,3%, 6,8% и 12,3%.

В 2018 сохранены меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе, предоставление регионального материнского капитала в размере 100 тыс рублей. Этими средствами с 2011 года воспользовались более 2,5 тыс многодетных семей. Также многодетным семьям предоставляются земельные участки. Участниками этой программы стали более 2,9 тыс семей.

Кроме того, реализуется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Выплату получают более 3,6 тыс многодетных семей региона. С 1 января 2018 года введена ежемесячная выплата на первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Ее размер в текущем году равен 10 тыс 635 рублей. Выплату на рождение первенца получили более 2 тыс семей.

Руководитель комитета также сообщил, что в 2019 году появятся две новых меры социальной поддержки. С 1 января отдельным категориям граждан будут возмещаться расходы по оплате за обращение с твердыми коммунальными расходами в размере 50% для федеральных льготников (инвалиды и участники ВОВ, инвалиды по общему заболеванию, семьи, имеющие ребенка-инвалида, и другие) и реабилитированных лиц и пострадавших от политических репрессий и 30% - для многодетных семей.

Также в рамках перехода региона на цифровое телевизионное вещание с 30 июня малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам будет возмещаться часть затрат на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Псковской области.