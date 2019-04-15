Общество

Генпрокуратура РФ организует молодежный конкурс рекламы «Вместе против коррупции!»

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября на официальном сайте конкурса в двух номинациях — социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.