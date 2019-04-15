Общество

Псковские пенсионеры практиковались в приготовлении вкусных и полезных блюд

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялось очередное занятие в клубе «Здоровое питание», где пожилые люди будут в течение четырех месяцев обучаться основам рационального и сбалансированного питания. Участники этого цикла занятий после теоретической подготовки закрепили полученные знания на первом практическом занятии, которое было посвящено приготовлению фруктового салата и сладкого плова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста.

В начале встречи тьютор Ольга Васильева рассказала о фруктовом салате и его пользе для человека. По ее словам, фрукты относятся к легко усвояемым продуктам питания и при этом очень полезны для организма человека. Не менее полезным считается сладкий плов, в состав которого входят пропаренный рис, курага, изюм, фундук, морковь и натуральный мед.

Для того, чтобы приготовить сразу два блюда, участники практического занятия разделились на две группы. Ольга Павловна подробно и доходчиво объясняла «поварам» обеих групп последовательность приготовления блюд.

Практиканты «серебряного возраста» с большой ответственностью отнеслись к выполнению задания. Пожилые женщины с удовольствием дегустировали сами и угощали других участников занятия блюдами, приготовленными своими руками.

В заключение занятия тьютор всех поблагодарила за серьезное отношение к здоровому питанию и к своему здоровью.

Напомним, что практическое занятие в клубе «Здоровое питание» прошло в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.