Общество

Каждое пятое рабочее место в России вредно и опасно - Минтруд

Каждое пятое рабочее место в России (21%) вредно или опасно, передает ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда. Ведомство проверило 26,5 млн рабочих мест. Выяснилось, что на 79% есть оптимальные или допустимые условия труда.

На 10,7% (2,8 млн) мест условия труда такие, что на работника воздействуют вредные производственные факторы, но впоследствии организм восстанавливается. На 8,6% (2,2 млн) мест существуют условия труда, при которых воздействие опасных производственных факторов приводит к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести. На 1,4% (366,2 тыс.) рабочих мест условия труда приводят к появлению заболеваний легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности, а на 0,1% (23,8 тыс.) мест - к развитию тяжелых форм заболеваний. Опасные условия труда зафиксированы на 36,7 тыс. рабочих мест (0,2%).

Напомним, в марте социальный вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство готово обсуждать реформу механизмов предотвращения травм на производстве вместе с работодателями и профсоюзами. Основой нового подхода станет профилактика травм и профзаболеваний силами Фонда социального страхования. Кроме того, вице-премьер пообещала, что работодатели, создающие безопасные условия труда и предоставляющие средства индивидуальной защиты, получат от фонда льготы и преференции.