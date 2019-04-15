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Главный судья: Всеармейский конкурс по полевой выучке - это проверка готовности разведчиков к решению боевых задач

Всеармейский конкурс по полевой выучке - это проверка готовности разведывательных групп к решению боевых задач. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сказал главный судья соревнований Вячеслав Николахин сегодня на открытии Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди военнослужащих подразделений специального назначения «Полярная звезда».

В ходе конкурса будет проведена проверка огневой и тактико-специальной подготовки.

Как пояснил Вячеслав Николахин, были проведены отборочные состязания в соединениях ВДВ по всей России, по итогам были выявлены лучшие команды спецназа.

Соревнования в Псковской области пройдут с 17 по 26 апреля.

Команда-победитель представит Россию на международных соревнованиях в Белоруссии.

Вячеслав Николахин пояснил, соревнования называются «Полярная звезда», потому что именно она помогает разведчику выбрать верное направление, так как всегда показывает на север.