Общество

С 16 апреля в Пскове можно получить личную книжку волонтера

Личная книжка волонтера - книжка для учета добровольческой (волонтерской) деятельности, в которую заносятся сведения о видах добровольческой (волонтерской) деятельности, количестве часов, поощрениях, дополнительной подготовке. Учет осуществляется на основании личного идентификационного номера, который присваивается молодому гражданину в ходе его работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском молодежного центре.

Личная книжка волонтера - это аналог трудовой книжки, только в нее заносится стаж работы не за деньги, а на добровольной и безвозмездной основе, и платой за эту работу будут приобретенные полезные умения, навыки и благодарность всех, кому волонтер сумел помочь.

В документе добровольца записываются данные о его поощрениях, дополнительной подготовке, а также сведения о волонтерском стаже. В личной книжке отмечаются такие виды деятельности как: социальное волонтерство, донорство, патриотическая деятельность, спортивное добровольчество, работа с детьми группы риска, поисковая работа (работа по поиску пропавших людей, поиск пропавших без вести), работа при пожарах, поиск пропавших людей, профессиональное волонтерство (предоставление бесплатных услуг по своей специализации, будущей профессии) и ряд других.

Сведения о «трудовом» стаже добровольца, поощрениях и дополнительной подготовке заполняются соответствующими организациями, в которых работает или проходит обучение волонтёр, и заверяются подписью ответственного лица и печатью данной организации.

Получателями книжек становятся молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие волонтерскую деятельность самостоятельно либо в общественных организациях. Книжка является своеобразным социальным портфолио, которое может помочь активной молодежи при поиске работы и трудоустройстве. Кроме того, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтерский опыт.

В Пскове для получения Личной книжки волонтера необходимо обратиться в муниципальное учреждение «Псковский городской молодежный центр» (ул.Максима Горького, 15) или в комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова (ул.Карла Маркса, 23) с паспортом и цветной фотографией 3 на 4 см.

Справки по телефонам: 564188, 564444, 563737 (Псковский городской молодежный центр); 291132 (комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова).