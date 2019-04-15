Общество

«Псковэнерго» обеспечивает электробезопасность в регионе в период действия особого противопожарного режима

С 10 апреля на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим. В течение месяца, начиная с середины марта, специалисты производственных отделений «Псковэнерго» 173 раза выезжали по телефонным звонкам жителей и заявкам пожарно-спасательных подразделений для обесточивания домов или заземления электроустановок, вблизи которых работают пожарные. Такие сведения приводит Центр управления сетями филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, с наступлением пожароопасного периода в регионе уже зарегистрировано 770 пала травы на площади 578,7 га. В этом году риск распространения пожаров объясняется быстрым таянием снега и установившейся теплой сухой погодой. Основной же причиной их возникновения, как и в предыдущие годы, является человеческий фактор.

В целях обеспечения надежной работы электросетевого хозяйства в пожароопасный период, специалисты «Псковэнерго» заранее приступили к выполнению ежегодного комплекса предупредительных мероприятий, связанных с палом травы. Среди первоочередных мер, принимаемых энергетиками для защиты производственных баз и энергообъектов от низовых пожаров, является уборка их территорий от сухой травы и сгораемых производственных отходов. Особое внимание уделяется содержанию распределительных устройств и маслонаполненного оборудования. В срок до 15 апреля по всем внешним периметрам высоковольтных подстанций были созданы огнезащитные пояса - территории, прилегающие к ограждению объектов, очищались от кустарника на расстояние не менее пяти метров.

В текущем месяце во всех районах электрических сетей осуществляется проверка наличия и исправности средств пожаротушения и устройств, обеспечивающих пожарную безопасность, в том числе технического состояния систем автоматической пожарной сигнализации. Персонал проходит дополнительные инструктажи по отработке действий при ликвидации возможных возгораний в зоне расположения энергообъектов и противоаварийные тренировки с практическим применением огнетушителей.

Кроме того, как подчеркнули в ЦУС «Псковэнерго», во всех районах области предусмотрены совместные с пожарными тренировки на подстанциях 110-35 кВ. Их целью является отработка взаимодействия энергетиков и спасательных служб при ликвидации возгорания высоковольтного оборудования. Для каждой из подобных тренировок заранее составляется подробный сценарий действий.

Сегодня, 17 апреля, согласно графику, такая тренировка проводилась на системообразующей подстанции 110 кВ № 53 «Псков». Она прошла в условиях, максимально приближенных к реальности, с выводом оборудования в ремонт, подготовкой рабочих мест, допуском пожарных. При этом особое внимание было уделено охране труда.