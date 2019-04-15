Общество

Воспитанники Детской деревни SOS-Псков побывали на уроке мужества в Псковском филиале Академии ФСИН России

В рамках акции «Живая история» преподаватели и курсанты Псковского филиала академии рассказали детям о мужестве российских солдат и офицеров, их подвигах в военное время; познакомили с видами боевого оружия и дали возможность пострелять из пистолета в электронном тире образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Ребята с интересом учились разбирать и собирать автомат Калашникова и пистолет Макарова. В электронном тире некоторые из них показали неплохие результаты, чем удивили преподавателей кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки вуза.

«Это не первый урок мужества, который мы проводим как для воспитанников Детской деревни SOS-Псков, так и для ребят Центра помощи детям, оставшимся без попечении родителей. Мы понимаем, что перед нами дети, лишенные отцовского воспитания и требующие мужского внимания, поэтому стараемся с максимальной пользой проводить время, отведенное на общение, которое наверняка сформирует у этих ребят уважительное отношение к людям в погонах», – сказал старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Алексей Яковлев.

«В эти дни в образовательных организациях ФСИН России с целью привития уважения к истории нашей страны и ее героям, популяризации духовно-нравственных ценностей проходит акция "Живая история". Псковский филиал академии – не исключение: проводится комплекс мероприятий с участием ветеранов, преподавателей, курсантов, студентов и школьников, потому что «живая история» – это связь поколений, без которой не может быть будущего», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев.