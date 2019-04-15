Общество

Танковый батальон создан в псковской десантной дивизии

Первые танковые батальоны, оснащенные модернизированными танками Т-72Б3, усилили две дивизии и одну бригаду Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно распространенного сообщения, по одному танковому батальону сформировано в Псковской и Новороссийской десантно-штурмовых дивизиях, а также в десантно-штурмовой бригаде ВДВ в Камышине. Все батальоны имеют на вооружении модернизированные танки Т-72Б3. О создании в ВДВ на первом этапе трех танковых батальонов заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков еще в августе прошлого года.



Ранее ВДВ не имели своих танковых подразделений, танки стояли на вооружении только Сухопутных войск и подразделений Береговой обороны флотов. В ноябре прошлого года сообщалось, что ВДВ будут усилены не только танковыми подразделениями, но также в их состав войдут подразделения противоракетной и противовоздушной обороны и армейская авиация. Также сообщалось, что численность ВДВ была увеличена.



Сообщается, что модернизированные танки Т-72Б3, стоящие на вооружении танковых батальонов ВДВ, начиная с 2018-го года, получили новую автоматизированную систему управления «Андромеда», которая позволяет танку получить доступ в единую информационную сеть, а также обмениваться информацией о целях и своем состоянии с вышестоящим командованием и другими боевыми единицами.



Министерство обороны РФ ранее запустило процесс преобразования организационной структуры Воздушно-десантных войск, которые скорректируют свою специализацию и превратятся в силы быстрого реагирования.