Общество

Прокуратура: В Псковском колледже искусств не обеспечены безопасные условия обучения студентов

Прокуратурой города Пскова в ходе проведенной проверки установлено, что в учебном корпусе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова не обеспечены безопасные условия обучения студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 1 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» учебный корпус профессионального образовательного учреждения нуждается в незамедлительном проведении капитального ремонта крыши, косметическом ремонте потолков и стен. Также в здании колледжа требуется замена ветхих окон.

По результатам проверки прокуратурой города направлено в суд административное исковое заявление к комитету по культуре Псковской области, Псковскому областному колледжу искусств с требованиями о проведении ремонтных работ учебного корпуса.