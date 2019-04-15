Общество

Отчет главы Псковского района Натальи Федоровой утвердили депутаты

Отчет главы Псковского района Натальи Федоровой о результатах деятельности в 2018 году утвердили на сессии 17 апреля депутаты районного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем докладе глава муниципалитета довела до депутатов основные показатели, с которыми район прожил прошлый год, подкрепив их соответствующими таблицами и фотографиями. Так, по ее словам, численность населения района на 1 января 2019 года составила 41 093 - на 345 человек больше, чем по состоянию на начало 2018 года. Рост численности населения наблюдается с 2011 года и связан с миграцией и строительством жилья на территории района.

Доходы районного бюджета исполнены на 90,5%, расходы - на 87%. При этом наибольший удельный вес в расходах составили затраты на социальную сферу - около 78%. Бюджет сформирован на основе 9 муниципальных программ, на реализацию которых было запланировано более 640 млн рублей.

В муниципальной собственности числится 18 объектов, расположенных на территории района. От продажи муниципального имущества планировалось выручить 15 млн рублей, а поступило в бюджет 19 млн 611 тысяч рублей.

Активно развивается торговля. На территории района числится 104 магазина, 59 торговых павильонов и 17 киосков. Оборот торговли за год вырос на 14%. Сфера общепита представлена 33 точками.

Выручка от деятельности сельхозпредприятий составила 3,8 млн рублей. Всего же в Псковском районе 9 сельхозпредприятий, 20 фермерских хозяйств и более 14 тысяч личных подсобных хозяйств.

В рамках дорожной деятельности окончен первый этап контракта по зимнему и летнему содержанию дорог на сумму 7 млн 080 тыс. рублей. Отремонтировано 12 дорог местного значения за счет субсидий на сумму 10,4 млн рублей. За собственные средства проведен ремонт 2 дорог на сумму 2 млн 191 тыс. рублей. По мере наличия финансовых средств в прошлом году проводился ремонт и благоустройство дворов с организацией парковочных мест.

Также Наталья Федорова сообщила, что в целях повышения транспортной доступности межселенных территорий в текущем году планируется приобрести новый катер в рамках программы приграничного сотрудничества.

Говоря о жилищном строительстве, глава района сообщила, что в прошлом году принято в эксплуатацию 1768 квартир общей площадью 105 млн 615 тыс. кв. метров. Выдано 387 разрешений на строительство домов, реконструкцию капсооружений и инженерно-изыскательные работы.

В сентябре в Псковском районе планируется ввести два детских сада - на улице Пражской в Борисовичах и при Моглинской средней школы.

Качество знаний в школах района находится по-прежнему на хорошем уровне, снижение составило 1,9%, но на то, по словам Натальи Федоровой, были объективные причины. Тем не менее, результаты ЕГЭ в 2018 году порадовали и учителей, и школьников, и их родителей.

По спорту в Псковском районе проведено 115 мероприятий, лидирующие позиции по-прежнему занимает спартакиада. По линии культуры планируется отремонтировать Ершовский ДК.

В районах ведется планомерная работа по установке мусорных контейнеров для складирования и последующего вывоза ТКО. В последнее время таких контейнеров установлено 20.

Говоря о текущей работе администрации района, Наталья Федорова сообщила, что документооборот за прошлый год составил 10 925 документов, от граждан поступило 1013 обращений. В основном жителей муниципалитета волновали вопросы ЖКХ, строительства и состояния дорог. На личных приемах главой района и его замами принято 126 граждан.

В заключение Наталья Федорова ответила на вопросы депутатов, касающиеся конкретных проблем района. В частности, был затронут вопрос содержания воинских захоронений. Глава района отметила, что районной администрацией совместно с волостями проводится большая работа в этом направлении, но в благоустройстве и ремонте нуждается намного больше захоронений, чем удается охватить. Поэтому она призвала депутатов районного Собрания тоже присоединиться к этой работе и взять под опеку какие-либо захоронения.

В итоге депутаты районного Собрания утвердили отчет главы муниципалитета большинством голосов.