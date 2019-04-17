Общество

Отделение Пенсионного фонда по Псковской области признано лучшим в СЗФО

Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР. На семинаре-совещании в Москве председатель правления ПФР Антон Дроздов поздравил победителей конкурса и вручил дипломы, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

За достижение высоких результатов и успешное решение приоритетных задач по предоставлению гражданам государственных услуг Пенсионного фонда РФ, управляющему Отделением ПФР по Псковской области Наталье Мельниковой был вручен диплом с присвоением звания «Лучшее Отделение ПФР в федеральном округе за 2018 год».

Управляющий Отделением ПФР Наталья Мельникова отметила, что конкурс на звание лучшего территориального органа ПФР проводится с 2005 года и работа коллектива Отделения и всех территориальных органов ПФР области неоднократно признавалась лучшей как на уровне федерального округа, так и на уровне страны.

«Это стало возможно благодаря высокому профессионализму, добросовестному труду сотрудников и пониманию важности поставленных перед ними задач по организации пенсионного обеспечения, социальных выплат, учета пенсионных прав граждан, обеспечение доступной среды для маломобильных клиентов, развитие электронных услуг. Все направления работы у нас ведущие и имеют высокую социальную значимость. И сегодняшняя победа – это результат ежедневной, планомерной, настойчивой, работы всего нашего коллектива», - сказала управляющий.

«Повышение качества и доступности государственных услуг – одна из приоритетных задач органов ПФР. Для этого Пенсионный фонд внедряет современное программное обеспечение, создает новые электронные сервисы для граждан и страхователей. И мы стараемся, чтобы наши клиенты могли получить услуги своевременно, качественно и в полном объеме», - добавила она.

Напомним, что основная цель конкурса - повышение эффективности и качества работы системы Пенсионного фонда Российской Федерации. Он позволяет учреждениям ПФР проанализировать и систематизировать результаты работы, поделиться накопленным опытом, а также перенять лучшее от своих коллег.