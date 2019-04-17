Общество

К сентябрю 2020 года откроется новый детский сад в Неелово

В деревне Неелово-2 на улице Юбилейной в Псковском районе к сентябрю 2020 года появится новый детский сад. Об этом сообщает на своей странице в Инстаграм заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь.

Это будет типовой детский сад по проектной документации «Детский сад на 270 мест в п. Абан Абанского района», разработанной ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» в 2012 году. Средства на строительство идут за счет субсидии федерального бюджета.

Всего в 2019 году в регионе будет создано около 1240 мест для детей в возрасте до 3 лет, к концу 2019 года будет введено в эксплуатацию 9 новых детских садов в Пскове, Великих Луках и Псковском районе, где, согласно государственной информационной системе «Электронная очередь в ДОО», наблюдается очередь на зачисление в детский сад детей в возрасте до 3 лет.

Владимир Кузь отметил, что нехватка детских садов очень актуальная проблема для Псковского района.



На учете в региональной информационной системе в возрасте от 0 до 3 лет в Пскове и Псковском районе зарегистрировано более семи тысяч детей. А в возрасте от 1,5 до 3 лет на учете стоят более четырех тысяч детей.

Напомним, что администрация Псковской области подписала соглашение с Минпросвещения России о предоставлении межбюджетного трансферта Псковской области на мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Владимир Кузь подчеркнул, что, благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на данные цели выделено из федерального бюджета более 732 млн. рублей, софинансирование из областного бюджета составило более 55 млн. рублей.