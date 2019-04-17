Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Золотой баритон концерт в Пскове
Резиновая обувь для города
10 лет на благо Пскова!
Славная скорбь на закате Европы
Исторический парк на «Электроне»
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
25 лет
Новый уровень
стань волонтером
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 17.04.2019 10:055 10 лет на благо Пскова! 17.04.2019 13:590 Завтра по Псковской области прогнозируется до +19 градусов тепла 17.04.2019 13:230 В Пскове состоялось грандиозное открытие «Технодрома» 17.04.2019 13:201 Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер» 17.04.2019 12:570 Соблюдение прав человека в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 17.04.2019 12:450 К сентябрю 2020 года откроется новый детский сад в Неелово
 
 
 
Самое популярное 15.04.2019 22:121 Что понравится организму, чего нельзя делать при остеохондрозе и почему может болеть спина - советы доктора 14.04.2019 16:0413 В псковском магазине женщина выбила стекла огнетушителем. ВИДЕО 14.04.2019 10:0015 Через четыре года на месте экс-«Электрона» появится любимое и нужное всем псковичам пространство – митрополит Псковский и Порховский Тихон 16.04.2019 07:570 Пешехода сбили на улице Индустриальной в Пскове 15.04.2019 19:050 Красавица «Элька»: презентация обновленной Mitsubishi-L200 состоялась в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

К сентябрю 2020 года откроется новый детский сад в Неелово

17.04.2019 12:45|ПсковКомментариев: 0

В деревне Неелово-2 на улице Юбилейной в Псковском районе к сентябрю 2020 года появится новый детский сад. Об этом сообщает на своей странице в Инстаграм заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь.

Это будет типовой детский сад по проектной документации «Детский сад на 270 мест в п. Абан Абанского района», разработанной ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» в 2012 году. Средства на строительство идут за счет субсидии федерального бюджета.

Всего в 2019 году в регионе будет создано около 1240 мест для детей в возрасте до 3 лет, к концу 2019 года будет введено в эксплуатацию 9 новых детских садов в Пскове, Великих Луках и Псковском районе, где, согласно государственной информационной системе «Электронная очередь в ДОО», наблюдается очередь на зачисление в детский сад детей в возрасте до 3 лет.
Владимир Кузь отметил, что нехватка детских садов очень актуальная проблема для Псковского района.


На учете в региональной информационной системе в возрасте от 0 до 3 лет в Пскове и Псковском районе зарегистрировано более семи тысяч детей. А в возрасте от 1,5 до 3 лет на учете стоят более четырех тысяч детей.

Напомним, что администрация Псковской области подписала соглашение с Минпросвещения России о предоставлении межбюджетного трансферта Псковской области на мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Владимир Кузь подчеркнул, что, благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на данные цели выделено из федерального бюджета более 732 млн. рублей, софинансирование из областного бюджета составило более 55 млн. рублей.

Теги: #псковский район #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 357 человек
17.04.2019, 13:590 Завтра по Псковской области прогнозируется до +19 градусов тепла 17.04.2019, 13:500 Курсы повышения квалификации преподавателей театральных дисциплин пройдут в Псковском колледже искусств 17.04.2019, 13:441 Фотофакт: Троицкий мост в черном цвете 17.04.2019, 13:350 Самая дорогая «однушка» в Пскове стоит более 3,5 млн рублей
17.04.2019, 13:230 В Пскове состоялось грандиозное открытие «Технодрома» 17.04.2019, 13:220 Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского театра драмы приняла участие в церемонии вручения премии «Золотая маска» 17.04.2019, 13:201 Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер» 17.04.2019, 13:110 Не «развенчание», а благословение на новый брак: псковский священник рассказал, что делать при разводе
17.04.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с руководителями регионального отделения ЛДПР 17.04.2019, 12:570 Соблюдение прав человека в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 17.04.2019, 12:550 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: о спектакле «R.E.P.L.I.C.A» и отставке Елены Яковлевой 17.04.2019, 12:531 Госдума ужесточила уголовное наказание для сбежавших с места ДТП водителей
17.04.2019, 12:450 К сентябрю 2020 года откроется новый детский сад в Неелово 17.04.2019, 12:390 Псков посетили оркестр и вокальный коллектив музыкальной школы из Израиля 17.04.2019, 12:320 Отделение Пенсионного фонда по Псковской области признано лучшим в СЗФО 17.04.2019, 12:273 Прокуратура: В Псковском колледже искусств не обеспечены безопасные условия обучения студентов
17.04.2019, 12:210 Отчет главы Псковского района Натальи Федоровой утвердили депутаты 17.04.2019, 12:150 Псковские налоговики продолжают практику совместных рейдов с судебными приставами 17.04.2019, 12:120 Великолучан призывают оказать помощь в подготовке очередного муниципального тома «Солдаты Победы» 17.04.2019, 12:090 Депутат Госдумы: Получение паллиативной помощи по месту пребывания сделает ее доступной для всех нуждающихся
17.04.2019, 12:080 На 20 тыс. рублей оштрафован руководитель отдела закупок Детской областной больницы за ненадлежащее информационное обеспечение закупок 17.04.2019, 11:510 В Пскове полицейские в ходе погони задержали нетрезвого водителя. ВИДЕО 17.04.2019, 11:490 Тихвинцы просят представить псковских библиотекарей к награде в конкурсе «Ганза – связь времен» 17.04.2019, 11:451 Писатель Дмитрий Быков впал в кому
17.04.2019, 11:440 10 месяцев тюрьмы грозит 58-летнему псковичу за кражу сумки в храме 17.04.2019, 11:420 Воспитанники Детской деревни SOS-Псков побывали на уроке мужества в Псковском филиале Академии ФСИН России 17.04.2019, 11:370 Обратное движение 17.04.2019, 11:330 Танковый батальон создан в псковской десантной дивизии
17.04.2019, 11:270 Проект «Экология вокруг нас» запустил в соцсетях Александр Козловский 17.04.2019, 11:200 Конкурс «Лучший водитель «ВМТК» прошел на базе Великолукского механико-технологического колледжа 17.04.2019, 11:180 Следователи назвали причину пожара в Нотр-Даме - СМИ 17.04.2019, 11:150 Генпрокуратура РФ организует молодежный конкурс рекламы «Вместе против коррупции!»
17.04.2019, 11:150 Руководители регионального отделения ЛДПР выступят в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 17.04.2019, 11:120 Дмитрию Баранову вручили мандат депутата Собрания депутатов Псковского района 17.04.2019, 11:060 Псковские пограничники выявили две партии дорогостоящей контрабанды 17.04.2019, 11:030 «Псковэнерго» обеспечивает электробезопасность в регионе в период действия особого противопожарного режима
17.04.2019, 10:521 С 16 апреля в Пскове можно получить личную книжку волонтера 17.04.2019, 10:500 Знакомый украл банковскую карту у великолучанина 17.04.2019, 10:480 В список храмов-участников амбициозного проекта Псковской епархии вошли церкви на о.Залит и Василия на горке 17.04.2019, 10:460 Главный судья: Всеармейский конкурс по полевой выучке - это проверка готовности разведчиков к решению боевых задач
17.04.2019, 10:370 Лишь 4 региона из 85 выполнили «майские» указы президента по зарплатам 17.04.2019, 10:350 ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами 17.04.2019, 10:260 Псковские пенсионеры практиковались в приготовлении вкусных и полезных блюд 17.04.2019, 10:260 В Дновском районе произошло ДТП со съездом с дороги
17.04.2019, 10:250 Под Псковом стартовал конкурс по полевой выучке среди военнослужащих-спецназовцев 17.04.2019, 10:070 Псковская Росгвардия ищет начальника медицинской части 17.04.2019, 10:055 10 лет на благо Пскова! 17.04.2019, 09:590 Каждое пятое рабочее место в России вредно и опасно - Минтруд
17.04.2019, 09:500 Порядка 4 млрд рублей направлено на социальную поддержку жителей Псковской области в 2018 году 17.04.2019, 09:400 В Великих Луках пройдет первый кубок АСБ Псковской области по баскетболу 17.04.2019, 09:380 Осужден житель Красногородского района, присвоивший сельхозтехнику пожилого односельчанина 17.04.2019, 09:360 Псковское МВД на транспорте заняло первое место в соревнованиях по гиревому спорту
17.04.2019, 09:280 Школы Великолукского района присоединились к акции «100 баллов для Победы» 17.04.2019, 09:240 В преддверии старта дачного сезона эксперты дали рекомендации по защите сделок с недвижимостью 17.04.2019, 09:200 Продолжается набор в молодежный хор при Троицком соборе 17.04.2019, 09:160 Девять лесных пожаров зарегистрировано за сутки в Псковской области
17.04.2019, 09:150 В России создадут капли в нос от болезни Альцгеймера 17.04.2019, 09:100 «Лада Ларгус» горела ночью на улице Труда в Пскове 17.04.2019, 09:090 Выставка «Традиции и современность» открылась в Пскове 17.04.2019, 09:010 Водитель «Рено» не справился с управлением на дороге Псков - Кислово, пострадали два человека
17.04.2019, 08:560 Дачный дом, сарай и баня сгорели в локнянской деревне Среднее по вине пенсионерки 17.04.2019, 08:530 Банкам могут запретить замораживать счета россиян 17.04.2019, 08:410 Ученые нашли способ облегчить жизнь аллергикам 17.04.2019, 08:380 Принята вторая заявка на участие в праймериз «Единой России» по выборам главы Пушкиногорского района
17.04.2019, 08:360 Студенты театральных вузов поставят спектакли в Великих Луках 17.04.2019, 08:320 День православной книги прошел в Псковской епархии 17.04.2019, 08:260 Юная великолучанка успешно выступила на турнире по танцевальному спорту «Spb Dance Open 2019» 17.04.2019, 08:203 Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
17.04.2019, 08:120 Великолукские полицейские устанавливают личности подозреваемых в краже. ВИДЕО 17.04.2019, 08:050 Эксперты выяснили, сколько зарабатывает управляющий рестораном в Пскове 17.04.2019, 07:550 Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди спецназовцев впервые пройдет на полигоне «Завеличье» 16.04.2019, 22:000 Культработники из Дедовичей посетили Дновский район
16.04.2019, 21:384 Депутат Лидия Драгунова провела прием граждан 16.04.2019, 21:100 Псковское землячество готово включиться в системную работу на благо Псковской области 16.04.2019, 20:437 Михаил Ведерников проинспектировал ход реконструкции стадиона «Машиностроитель» 16.04.2019, 20:290 Стартовала международная акция «Кораблик доброты 2019» в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.