Общество

Соблюдение прав человека в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 18 апреля, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности регионального уполномоченного по правам человека.

Есть ли в нашем регионе примеры грубых нарушений свободы и личных прав человека? Нарушались ли в Псковской области социальные права граждан, таких как право на отдых, право на жилище, право на защиту и поддержку семьи и др.? На какие органы власти псковичи жалуются омбудсмену чаще всего? Обращаются ли они с жалобами на нарушение экологических прав и свобод граждан?

На этот вопрос мы попросим ответить уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.

В ходе пресс-конференции он расскажет о наиболее интересных обращениях псковичей, поступивших в адрес уполномоченного по правам человека, даст комментарии по вызвавшим общественный резонанс судебным процессам и расскажет о других направлениях своей работы, а также ответит на вопросы журналистов.

Дата проведения: 18 апреля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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