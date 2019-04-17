Общество

В Пскове состоялось грандиозное открытие «Технодрома»

В субботу, 13 апреля, в Пскове состоялось грандиозное открытие ТЦ «Технодром». Огромный ассортимент разнообразных товаров для туризма и активного отдыха теперь представлен на улице 23 Июля, дом 4. Там вы найдете все, начиная от блесны до спортивного мотоцикла, по абсолютно приемлемым ценам.

Торжественное открытие «Технодрома» собрало несколько тысяч человек. Ведь для жителей и гостей города организовали настоящий праздник с подарками, выступлениями профессиональных мото-спортсменов и хип-хоп танцорами из школы «Хоть отбавляй».

С самого утра гости «Технодрома» восхищенно наблюдали за шоу-программой, в рамках которой выступил специальный гость Фома Калинин — чемпион Европы по стантрайдингу — трюковой езде на спортивном мотоцикле.

Еще одной развлекательной площадкой, привлекающей внимание как взрослых, так и детей стало Funny riders show. Участники этого шоу катались по огромной территории «Технодрома» на своих уникальных, смешных и необычных средствах передвижения, сделанных собственными руками.

В рамках множества конкурсов, которые проводились в день открытия, были разыграны несколько велосипедов, профессиональных спиннингов, лодку. А для тех, кто еще не определился, каким активным отдыхом хочет заняться, проводился розыгрыш наборов для пикника и денежного сертификата.

Также на празднике открыли арт-объект на фасаде здания - мотоцикл с двумя посадочными местами, на котором мог сфотографироваться любой желающий. Арт-объект вызвал немалый ажиотаж среди детей. После чего красная лента была торжественно перерезана.

После открытия дверей ТЦ огромный поток гостей хлынул в «Технодром». Чтобы попасть в сам ТЦ пришлось постоять в очереди, однако ведущий заверил, что внутренняя вместимость зала позволит всем желающим оказаться внутри, при этом чувствуя себя вполне комфортно. А за длительное ожидание всех жалеющих внутри ждал горячий кофе в стильном кафе.

«Технодром» - это огромная территория, разделенная на зоны по интересам: велосипеды, квадрациклы, мотоциклы и мотороллеры, экипировка, обувь и одежда для рыбалки, охоты и путешествий, лодки. Кажется, что сотрудники магазина при желании соберут тебя в полноценную экспедицию на Байкал, если потребуется.

Сам торговый зал очень светлый и просторный, а на стенах красуются современные инсталляции. Если вам кажется, что на данный момент вам ничего не нужно из ассортимента «Технодрома», то вам стоит придти, чтобы просто посмотреть на то, как организовано торговое пространство магазина, окунуться в приятную атмосферу. Это место, где интересно и с пользой можно провести время всей семьей.