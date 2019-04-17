Общество

Основная масса обращений в псковский Роспотребнадзор связана с нарушениями в сфере розничной торговли

В первом квартале 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 449 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Из них устных обращений граждан – 288, письменных – 161. Основная доля обращений традиционно пришлась на нарушения в сфере розничной торговли 59%, соответственно доля обращений на нарушения в сфере услуг составила 41%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в сфере услуг потребители, в основном, обращались по вопросам защиты их прав в сфере:

бытового обслуживания населения – 39 обращений;

жилищно-коммунальных услуг – 23 обращения;

услуг связи – 12 обращений;

транспортных услуг – 8 обращений;

деятельности на финансовом рынке – 7 обращений (из них на банковскую деятельность – 6 обращений)

медицинских услуг – 5 обращений и т.д.

Все поступившие в первом квартале обращения уже рассмотрены специалистами, по ним даны разъяснения в пределах компетенции Роспотребнадзора, 31 обращений направлено по подведомственности в другие органы в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Кроме того, 6 обращений граждан послужили основанием для подачи исков в суд по фактам нарушений прав потребителей, выявленных в результате их рассмотрения.