Общество

В Порховском районе судебные приставы арестовали два автомобиля должника

Принадлежащие гражданину автомобили судебные приставы Порховского района арестовали в счет погашения задолженности перед кредитной организацией.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении в ОСП Порховского района в отношении должника находится 8 исполнительных производств на общую сумму в 376 тысяч рублей.

Это непогашенные задолженности по налоговым и кредитным платежам. Кредитные платежи - это 6 исполнительных производств на сумму в 370 тысяч рублей, т. е. 6 случаев взятия кредита и его неоплаты.

Данные долговые обязательства гражданин исполнять отказывался, как и наотрез появляться в отделе судебных приставов.

Судебному приставу-исполнителю, согласно полученному ответу из ГИБДД, стало известно, что за должником зарегистрировано несколько автотранспортных средств.

По месту жительства должника было обнаружено два автотранспортных средства - ГАЗ и УАЗ. На данные автомобили судебным приставом были составлены акты описи и ареста имущества.

Должник, прибывший сразу на арест своего автотранспорта, пытался его отстоять. Но после беседы с судебным приставом понял, что это ему не удастся. Авто подлежат аресту в счет оплаты задолженности и посещения отдела судебных приставов ему не избежать.

Теперь, если житель района не сможет рассчитаться по долгам, автомобили будут переданы на реализацию. А полученные от реализации денежные средства будут перечислены в счет погашения имеющихся у должника долгов.