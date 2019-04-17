Общество

Антон Минаков рассказал о разработанных им законопроектах

«Мы подготовили несколько законопроектов. Первой моей инициативой станет запрос на парламентский час с отчетом руководителя Роспотребнадзора. У нас в городе алкоголь продается в любое время, есть «разливайки» в жилых домах. Несмотря на жесткое законодательство, они все работают. Наше расследование застопорилось на Роспотребнадзоре. За этим кто-то стоит, мы разберемся кто», - заявил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Депутат заявил, что в расследовании, проведенном ЛДПР, выяснялось, что «разливайки» кто-то «крышует». Он настаивает, что это вопрос, который требует обязательного решения, потому что места, где продаются алкогольные напитки ночью, просто мешают людям жить, особенно, если они находятся в жилых домах.

Следующей инициативой Антон Минаков назвал изменения в транспортном законодательстве. По федеральному закону инвалиды и ветераны не платят транспортный налог. Политик планирует заняться разработкой регионального законопроекта, чтобы освободить от уплаты транспортного налога лиц, проходящих срочную военную службу. С его слов, во многих регионах применяется подобная практика.

Антон Минаков считает несправедливой ситуацию, когда человек отдает долг Родине, а по возвращению со службы на него вешают долги по транспортным налогам.