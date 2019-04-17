Общество

Полиция Пскова будет работать в усиленном режиме на майских праздниках

Сегодня, 17 апреля, в Пскове под председательством главы администрации города Александра Братчикова состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. От Псковской городской Думы в работе комиссии принимал участие депутат Эдуард Белов. На совещании также присутствовали представители силовых ведомств, профильных муниципальных управлений и комитетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, на обсуждение был вынесен вопрос о дополнительных мерах по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории города Пскова в период празднования Дня весны и труда и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе обсуждения участники совещания, отвечающие за безопасность граждан и культурную программу праздничных мероприятий, доложили о проведенной разъяснительной и профилактической работе по предупреждению правонарушений в дни празднования. Присутствующие также обсудили варианты перекрытия участков праздничных пространств, на которых во время проведения торжественных мероприятий и шествия, будет ограничено движение автотранспорта.

Отметим, в праздничные дни сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. На сегодняшний день определены зоны ответственности, распределяются обязанности, отрабатывается регламент действий при возможном возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций.