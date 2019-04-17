Общество

Великолукский медицинский колледж приглашает на обучение по профессии «Сиделка»

Великолукский медицинский колледж приглашает на обучение для получения дополнительного образования программы профессионального обучения по рабочей профессии: «Сиделка (помощник по уходу)». Программа обучения разработана на основе требований, профессионального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)», утвержденного приказом Минтруда России от 30.07. 2018 г. № 507н. По результатам обучения выдается свидетельство о рабочей профессии «Сиделка (помощник по уходу)».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, цена обучения при наборе группы от 15 человек – 4043 рубля. Начало обучения по мере набора группы.

Справки по телефону (факс): 881153 – 6 -96 -96 добавочный 105 или 106.