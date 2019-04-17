Общество

Михаил Ведерников поручил активизировать работу по трудоустройству бывших заключенных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 17 апреля, провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители всех муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основное внимание участников совещания губернатор обратил на вопрос рецидивной преступности. Он напомнил, что каждый второй нарушитель закона в Псковской области имеет в своем прошлом преступный опыт. «Сейчас у нас ситуация несколько лучше, чем в среднем по стране. Если в регионе рецидивистов — 56%, то в России этот показатель превысил 60%. Но если не принимать эффективных мер, уже в следующем году мы можем оказаться в числе аутсайдеров», — заметил он.



Михаил Ведерников подчеркнул, что статистика указывает на неэффективность работы существующей системы реабилитации преступников, но речь не идет о недостаточной профилактике или административном надзоре. «Нужно отдать должное сотрудникам ФСИН, которые только в прошлом году провели работу с 5 тысячами заключенных по подготовке к ресоциализации, — заметил глава региона. — Главные причины негативной тенденции — социальная неустроенность и безработица, которые подталкивают бывших правонарушителей возвращаться к прошлой жизни».

По словам руководителя региона, вне зависимости от тяжести преступления, практически каждый отбывший наказание гражданин сталкивается со сложностями в трудоустройстве. «Проблема требует межведомственного подхода и новых решений», — подчеркнул губернатор. В прошлом году преступления совершили более 4,2 тыс. человек, при этом за год только 134 освобожденных обратились за помощью в поиске работы, и лишь 48 из них были в итоге трудоустроены. При этом в прошлом году в регионе было более 7 тысяч свободных вакансий.

В связи с этим Михаил Ведерников предложил внести изменения в Закон области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан». Сейчас по закону для организаций численностью от 35 человек предусматриваются квоты в течение года для инвалидов и бывших заключенных после освобождения. При этом надзор и контроль ведется только за лицами с ограниченными возможностями, вторая категория выпадает. Глава региона предложил участникам координационного совещания внести свои предложения по корректировке регионального законодательства и призвал подключиться к этой работе депутатов областного Собрания.

Представителям профильных ведомств он рекомендовал наладить межведомственное взаимодействие, а руководителям муниципальных образований — активизировать работу по трудоустройству бывших заключенных, взять на себя функции координации и контроля, предложив взять на вооружение положительный опыт ряда районов.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы бывшие заключенные смогли адаптироваться, найти работу, чтобы вести законопослушную жизнь», — заметил Губернатор.

Участники совещания также выработали предложения по оказанию помощи, в том числе в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. В рамках координационного совещания речь шла и о подготовке к обеспечению общественного порядка при проведении Ганзейских дней Нового времени в Пскове.