Общество

Глава Пскова принял участие в первом заседании оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты

Сегодня, 17 апреля, в министерстве обороны прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, заседание провел заместитель председателя оргкомитета, заместитель министра обороны Андрей Картаполов. В мероприятии приняли участие представители командования ВДВ, центральных органов военного управления, Брянской и Кировской областей, Рязани и Чеченской Республики. От Псковской области участниками совещания стали глава города Пскова Иван Цецерский, его заместитель, отец Героя России Алексея Воробьева, Владимир Воробьев и советник главы города Пскова Игорь Сиротин.

Иван Цецерский отметил, что в городе работа по увековечению имен Героев-десантников 6-й роты ведется уже давно. В Пскове есть площадь Героев-десантников, две школы названы в честь Героев-десантников 6-й роты: школа №5 носит имя Героя России Марка Евтюхина и школе №16 присвоено имя Героя РФ Алексея Воробьева. Улица одного из микрорайонов города названа в честь Героя России Александра Достовалова.

На заседании оргкомитета участники приняли решение доработать в срок до 15 мая план мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений. Участники также обсудили «дорожную карту» подготовки и проведения памятных мероприятий, которые, как ожидается, пройдут на территории всех субъектов Российской Федерации.

Оргкомитет дал поручение главам регионов усилить взаимодействие с общественными, ветеранскими и военно-патриотическими объединениями по реализации Плана памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников. Активное участие примут во всех мероприятиях и воспитанники патриотических клубов и юнармейских отрядов, им будут присвоены почетные наименования в честь воинов-десантников 6-й роты.

В рамках работ по благоустройству памятных мест и воинских захоронений также намечены объекты, которые будут приведены в порядок. В частности, в Пскове будут выполнены работы по благоустройству и реставрации памятника воинам-десантникам 6-й роты, реконструкции памятника воинам, погибшим во второй половине ХХ столетия, и работы по приведению в порядок мест захоронений воинов-десантников. В 32 субъектах Российской Федерации, включая Псковскую область, будет проведена установка бюстов и мемориальных досок воинам-десантникам 6-й роты в местах проживания членов семей погибших военнослужащих.

По итогам заседания оргкомитета была выработана стратегия по реализации Плана мероприятий, посвященных памяти 6-й роты.

Отметим, что в субъектах Российской Федерации, на территории которых проживают члены семей погибших военнослужащих, уже проходит акция по созданию «Аллей памяти».