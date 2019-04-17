Общество

На домах жителей Печор при поддержке Псковского облсовпрофа появились новые адресные таблички

В Печорах завершилась реализация социального проекта «Мой адрес - не дом и не улица», инициатором которого выступила молодой профсоюзный активист – председатель первичной профсоюзной организации администрации Печорского района Марина Карпова. Ее проект стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом для профсоюзной молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Марина Карпова при поддержке активистов профсоюза работников здравоохранения, связи, а также своих товарищей из профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания выступила с предложением о разработке и изготовлении адресных табличек для домов частного сектора в Печорах. Представляя свою идею на конкурс, молодой профактивист отметила, что отсутствие таких табличек затрудняет работу «скорой помощи», почтовой службы, других ведомств. Но обязанность устанавливать их закреплена за собственником строения. Проект был призван привлечь внимание местных жителей к проблеме, показать им пути ее решения и поощрить тех, кто будет готов проявить первую инициативу по установке таблички с названием улицы и номера дома на свое жилье.

По информации организатора, сбор заявок от местных жителей начался в феврале 2019 года и буквально за 3 дни их лимит был исчерпан. Всего при организационной и финансовой помощи Псковского облсовпрофа удалось изготовить около 100 адресных табличек. 17 апреля, у памятника полководцу Петру Витгенштейну состоялось их торжественное вручение домовладельцам, которые выразили глубокую благодарность инициатору проекта и Псковскому облсовпрофу за проделанную работу.

Как рассказала Марина Карпова, самыми инициативными оказались жители улицы Мелиораторов, Мира и Бутырской, которые объединились и слаженно подали заявку на участие в проекте. И теперь, в частности, на улице Мелиораторов все частные дома будут оснащены адресными табличками. Появятся фирменные профсоюзные таблички и на улицах Профсоюзной, Ленина, Автомобилистов, Кузнечной, Гражданской, Красноармейской, Военной, Аллейной, Проценко, Гвардейской, Рижской и других.

Отметим, что таблички для домов на улице имени Георгия Улле – заслуженного врача РСФСР, 45 лет своей жизни отдавшего работе в Печорском районе, переданы внуку доктора.