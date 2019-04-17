Общество

Билеты на рейсы между Москвой и Псковом на май-июнь не продаются из-за изменения расписания

Отсутствие на сайте авиакомпании «Азимут» билетов на рейсы между Москвой и Псковом на май-июнь связано с работами по изменению расписания. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Идут подготовительные работы. Продажи билетов на май и июнь 2019 года будут открыты в ближайшее время», - подчеркнули в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Согласно данным с официального сайта авиакомпании «Азимут», которая осуществляет рейсы между Псковом и Москвой, в апреле есть несколько свободных дат для покупки билета, а купить билет на май не представляется возможным.