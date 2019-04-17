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Общество

Билеты на рейсы между Москвой и Псковом на май-июнь не продаются из-за изменения расписания

17.04.2019 17:49|ПсковКомментариев: 0

Отсутствие на сайте авиакомпании «Азимут» билетов на рейсы между Москвой и Псковом на май-июнь связано с работами по изменению расписания. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Идут подготовительные работы. Продажи билетов на май и июнь 2019 года будут открыты в ближайшее время», - подчеркнули в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Согласно данным с официального сайта авиакомпании «Азимут», которая осуществляет рейсы между Псковом и Москвой, в апреле есть несколько свободных дат для покупки билета, а купить билет на май не представляется возможным.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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