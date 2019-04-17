Общество

Псковское УФСИН получит на оборудование и технику более 8 миллионов рублей

УФСИН России по Псковской области получит более 8 миллионов рублей, на приобретение оборудования и техники. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)», утвержденной Правительством Российской Федерации, УФСИН России по Псковской области выделяются средства федерального бюджета из центрального аппарата пенитенциарного ведомства на приобретение техники и оборудования для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы.

В числе приобретаемого оборудования и техники могут быть: сельскохозяйственная техника - это тракторы, машины для обработки почвы, уборки урожая, устройства для распыления жидкостей, прицепы и полуприцепы саморазгружающиеся и др.

В управлении отметили, что полученное финансирование позволит обеспечить дополнительные рабочие места, для отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, благодаря чему осужденные смогут эффективнее погашать свои исковые задолженности.