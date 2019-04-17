Общество

В Псковском областном УМВД поздравили ветеранов органов внутренних дел РФ

В УМВД России по Псковской области состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню ветерана органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По традиции, руководство управления и ветераны возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Затем на торжественной встрече начальник УМВД генерал-майор полиции Юрий Инстранкин отметил, что представители старшего поколения продолжают передавать свой богатый опыт и лучшие традиции молодым сотрудникам, вносят неоценимый вклад в их обучение и профессиональное становление, а также поддерживают контакты с коллективами, в которых в свое время служили.

Юрий Инстранкин пожелал виновникам торжества здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия. Начальник УМВД поздравил с 80-летним юбилеем подполковника внутренней службы в отставке Антонину Баскину и вручил ей цветы и почетную грамоту.

С ответным словом выступили председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев и председатель совета ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк.

Праздничное настроение поддержал концерт творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области.