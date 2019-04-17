Общество

Ученые: жители Пскова, Новгорода и Якутии имеют общие корни

Масштабная генетическая «перепись» народов России неожиданно показала, что жители Пскова, Новгорода, а также Якутии, включая пришлое и местное население, имеют общие корни. Об этом пишут российские и зарубежные ученые в журнале «Genomics».

Источник: РИА «Новости»

«Мы разработали программу для поиска оптимальной демографической истории по данным геномов представителей популяции. Для этого нужно было посчитать и проанализировать частоту встречаемости разных аллелей, построить разные истории и понять, какая из них более правдоподобна», - рассказывает Екатерина Носкова из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА «Новости», удешевление технологий секвенирования ДНК позволило им проникнуть не только в медицинскую сферу, но и палеонтологию, археологию, историю и даже в этнографические науки. Сегодня десятки научных групп по всему миру проводят своеобразные «генетические переписи», в рамках которых они пытаются раскрыть происхождение различных небольших или крупных народов и понять, как они мигрировали и развивались в прошлом.

Иногда эти исследования приводят к неожиданным открытиям. К примеру, совсем недавно ученые начали изучать ДНК папуасов, живущих на Новой Гвинее и островах Индонезии. Они обнаружили, что их геномы скрывают в себе следы нового подвида древних людей, близких родичей «денисовцев», о существовании которых раньше никто не подозревал.

Как отмечает пресс-служба Университета ИТМО, первые масштабные исследования такого рода в нашей стране сейчас проводятся в рамках проекта «Российские геномы», который был запущен в конце 2015 года известным генетиком Стивеном О'Брайаном, работающим в Санкт-Петербургском государственном университете.

Носкова и ее коллеги использовали массив данных, собранных в рамках этого проекта, а также другие образцы геномов российских народов для того, чтобы проследить родственные связи между несколькими разрозненными группами этнических русских, живущих в соседних и далеких уголках страны, а также между различными национальными меньшинствами.

Ученые проанализировали 204 уже изученных генома представителей разных популяций России и добавили к этому 60 новых образцов ДНК коренных жителей разных городов на севере страны. Они принадлежали к 55 различным этническим группам, проживающим сегодня на территории нашей страны.

Сопоставив наборы мелких мутаций в их геномах, ученые обнаружили, что предки нынешних жителей Пскова, Новгорода и Якутии входили в одну популяцию, чья численность не превышала двух тысяч человек.

Примерно семь тысяч лет назад от нее отделились предки современных обитателей Якутии, а 1200 лет назад это произошло с жителями Пскова и Новгорода. С тех пор все три популяции резко стали расти в численности.

Как надеются ученые, подобные исследования помогут им понять, какие генетические болезни чаще всего встречаются среди разных народов России и сформулировать оптимальные стратегии для борьбы с ними.