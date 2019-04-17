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Общество

Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров

18.04.2019 08:53|ПсковКомментариев: 0

За последнее время в интернете активно работают мошенники, которые вымогают у пенсионеров деньги за «возврат накоплений», которые от них якобы утаили. Центробанк взял на контроль ситуацию и обещал в ней разобраться, пишут «Известия».

В свою очередь в Пенсионном фонде России заявили, что о накоплениях можно узнать только на портале госуслуг или в личном кабинете НПФ. Кроме этого, в ведомстве заявили, что услуги как «возврат пенсионных накоплений» не существует вовсе.

Выяснилось, что мошенники делают сайты с похожим дизайном, как у известных СМИ и предлагают ввести свои данные для получения денег. Также для получения доступа с пользователей Сети просят заплатить «пошлину» в размене 159 рублей.

Теги: #пенсии #мошенники #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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