Общество

Псковские курсанты приводят в порядок братские захоронения и памятники героям ВОВ в рамках акции «Живая история»

В сосновом лесу Псковского района, где в годы Великой Отечественной войны находилась территория Салотопки, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России привели в порядок территорию, прилегающую к памятным захоронениям расстрелянных в военное время мирных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в годы немецкой оккупации в район Салотопки привозили на расстрел мирных граждан. На этом месте в послевоенные годы был установлен памятный знак с надписью на мемориальной доске: «Здесь на месте салотопенного и кожевенного заводов, в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы были расстреляны и замучены фашистами 2 тысячи 500 человек советских военнопленных и мирных граждан».

Псковские курсанты привели в порядок также памятник маленьким героям Великой Отечественной войны - братьям Молотковым, который находится в этом же районе.