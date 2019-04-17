Общество

В Пушкиногорском районе после неоднократного вмешательства прокуратуры отремонтирована квартира, предоставленная сироте

Прокуратурой Пушкиногорского района по результатам мониторинга СМИ проведена проверка соблюдения жилищных прав лица из числа детей-сирот.

В ходе проверки установлено, что администрацией Пушкиногорского района в нарушение требований жилищного законодательства лицу из числа детей-сирот предоставлено жилое помещение, нуждающееся в ремонте.

Ранее квартира принадлежала асоциальному лицу и приведена им в антисанитарное состояние - в квартире требовалось проведение текущего ремонта, на потолке имелась плесень, на стенах – трещины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пушкиногорского района, девушка подписала договор найма жилого помещения, побоявшись, что в противном случае может вообще остаться без жилья, а затем через средства массовой информации сообщила о нарушении ее прав.

В связи с тем, что органом местного самоуправления не исполнена обязанность по предоставлению нанимателю жилого помещения, в котором выполнен текущий ремонт, прокуратурой Пушкиногорского района в адрес главы района внесено представление с требованием устранить выявленное нарушение закона.

Администрацией Пушкиногорского района принято решение о проведении текущего ремонта в квартире, объявлен конкурс на проведение соответствующих работ, но их стоимость и объем при объявлении конкурса были существенно занижены.

После очередного вмешательства прокуратуры района цена контракта на проведение ремонта увеличилась почти в 2 раза.

В настоящее время работы по текущему ремонту выполнены, квартира, предоставленная сироте, приведена в надлежащее состояние.