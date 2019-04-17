Общество

Исправительная колония Псковской области оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушение трудовых прав осужденного

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области проведена проверка по обращению осужденного о нарушении его трудовых прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Уголовно- исполнительным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. К организации трудовой деятельности осужденных применяются правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» работодатель обязан ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте.

В ходе прокурорской проверки установлено, что осужденный без издания соответствующего приказа был переведен с должности плотника на должность маляра, более того, ни на одном из рабочих мест с результатами проведения специальной оценки условий труда ознакомлен не был.

В связи с этим в отношении исправительного учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

По результатам рассмотрения государственной инспекцией труда в Псковской области ФКУ ИК-5 привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.