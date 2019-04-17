Общество

Кадастровая палата по Псковской области примет документы по экстерриториальному принципу

Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться с заявлением на государственный кадастровый учет (ГКУ) и (или) государственную регистрацию прав (ГРП) на объекты недвижимости (здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, земельный участок) в офис приема-выдачи документов, безотносительно места расположения объекта недвижимости.

Способ предоставления документов по экстерриториальному принципу избавляет заявителя от необходимости выезжать для оформления документов в тот регион, в котором расположен объект недвижимости, что многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение. Такая возможность предусмотрена для заявителя Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений, постановку на кадастровый учет проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. При этом никаких дополнительных плат не взимается. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. Государственный регистратор проводит проверку представленных документов на предмет отсутствия, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также – их соответствия требованиям закона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате, по результатам экстерриториального приема документов в офисах Кадастровой палаты по Псковской области за первый квартал 2019 года осуществлен прием 178 заявлений на ГКУ и (или) ГРП.

Офисы приема-выдачи документов на территории Псковской области, в которых можно подать заявление на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав по экстерриториальному принципу, расположены по следующим адресам:

Псковская область, г.Псков, ул.Рабочая, д.11.

Псковская область, р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 20

Псковская область, г.Великие Луки, ул. Малышева, д. 1А

Псковская область, г.Гдов, ул. К.Маркса, д. 39

Псковская область, г.Невель, ул. Комсомольская, д. 5

Псковская область, г.Остров, ул.111 Стрелковой дивизии, д.1

Псковская область, г.Опочка, ул. Ленина, д. 17/11

Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 43

Псковская область, п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42

Псковская область, р.п. Струги Красные, ул. Советская, д. 24

Получить справочную информацию по приему документов по экстерриториальному принципу можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, по телефону 8(8112) 649301(доб.2140), в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru