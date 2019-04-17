Общество

В России могут ввести новый налог на воду

В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. В настоящее время плата за сбросы загрязняющих веществ зависит от объемов таких веществ, от их видов и от региона, где находится предприятие.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», - сказал он.

По его словам, государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные сооружения. В частности, субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 млрд рублей. Общая стоимость реализуемых проектов составила 146,2 млрд рублей, указал Кириллов.

Ранее стало известно о том, что Министерство финансов России намерено внести в Налоговый кодекс пять новых глав, которые коснутся экологического налога, утилизационного сбора, сбора с пользователей автодорог, налога с операторов связи и гостиничного сбора. Таким образом, ведомство кодифицирует платежи, которые в настоящий момент являются неналоговыми.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

При этом Дмитрий Медведев, подводя в среду, 17 апреля, итоги работы кабинета в Госдуме за прошлый год, заверил, что налоговая нагрузка в России не будет увеличиваться на протяжении следующих шести лет. По его словам, правительство по данному вопросу приняло «принципиальное решение». «Мы приняли принципиальное решение - в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать», - сказал Медведев

Однако проблема интеграции неналоговых платежей в налоговый кодекс беспокоит бизнес-объединения. Они считают, что обновленный Налоговый кодекс увеличит нагрузку на бизнес. Об этом в письме президенту Владимиру Путину написали «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Законопроект Минфина фактически приравнивает неналоговые платежи к налоговым, что позволит налоговой блокировать счета компании за неуплату утилизационного или курортного сбора, опасается бизнес.

Что касается экологического налога, он был предложен Минфином летом 2018 года. Как отметили в ведомстве, замена экологического сбора на экологический налог не повысит расходы бизнеса на выплаты за негативное воздействие на окружающую среду.

Сейчас взимание платы за загрязнение окружающей среды не эффективно, указывают в Минфине. По этой причине государственные экологические программы финансируются из других статей бюджета. Введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления, поскольку его расчет будет производится исходя из необходимых ежегодных затрат бюджета на охрану экологии, отмечало ведомство.

В марте российский президент Владимир Путин призвал «не спешить» с введением экологического налога.

«Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича (Силуанова, главу Минфина - «Газета.Ru») с этим не спешить, тем более что это пока не законопроект, а одна из идей Минфина. Ничего здесь пока не сформулировано окончательно», - сказал президент в ходе пленарного заседания съезда РСПП.

Глава государства отметил, что предпринимателям все равно, по каким каналам платить, ведь «эти неналоговые платежи становятся неподъемными». «Поэтому Минфин и сделал это предложение - внести экологические платежи, упаковать их в Налоговый кодекс», - указал Путин.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее выступил против идеи Минфина. «Я не за налоги, а за плату. Я не противник Минфина, но налоги должны касаться всех или почти всех, а негативное воздействие на экологию оказывает не вся промышленность - это сырьевики, металлурги, но не сфера ИТ», - пояснил свою позицию Иванов.