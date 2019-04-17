Общество

Северо-Западный транспортный прокурор примет граждан в Великих Луках

В мае Северо-Западным транспортным прокурором планируется проведение личного приема заявителей в приемной президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам соблюдения законодательства в таможенной сфере и в сфере соблюдения законодательства на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, записаться на прием к Северо-Западному транспортному прокурору, уточнив дату, время и место проведения приема, можно в Великолукской транспортной прокуратуре в период с 18 по 23 апреля по адресу: Псковская область, Великие Луки, проспект Гагарина, 61, либо по телефону: 9-18-56 (междугородний код г. Великие Луки 81-153).