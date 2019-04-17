Общество

Псковский кинотеатр «Смена» откроет сегодня два кинозала

Два зала отремонтированного кинотеатра «Смена» начнут работу в тестовом режиме сегодня, 18 апреля. Об этом сообщает Центр деловой информации.

«Новые кинозалы начнут свою работу завтра с 10.00. В них будут транслироваться фильмы «Хеллбой», «Домовой», «Проклятье плачущей». Пока у нас тестовое открытие, поэтому большой репертуар не берем. Фильм «Миллиард», например, транслировать не будем», - рассказали ЦДИ в кинотеатре.

Приобрести билеты на сеансы фильмов в «Победе» и «Смене» можно не только в кассах, но и на сайте https://kinopskov60.com.

«Мы теперь называемся кино-развлекательный комплекс «Волшебный город». В него входят кинотеатры «Победа» и «Смена», аттракционы, бильярд и кино-бар. У нас изменился сайт и появилась возможность онлайн-бронирования и онлайн-покупки билетов», - пояснила ЦДИ представитель комплекса.