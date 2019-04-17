Общество

Итоги работы в сфере животноводства обсудили на семинаре в Псковском районе

Семинар-совещание с зооветспециалистами сельхозпредприятий и представителями крестьянских (фермерских) хозяйств прошел на базе ЗАО «Агрофирма «Победа» под председательством заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко. На нем были обсуждены итоги работы животноводства района в первом квартале текущего года, а также пути повышения продуктивности коров за счет улучшения племенных качеств животных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, полезную для участников семинара информацию довели в своих выступлениях представители комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации района, ГБУ СББЖ по Псковскому району, Псковского института сельского хозяйства и ряда предприятий.

Передовым опытом работы поделились главный зоотехник ЗАО «Агрофирма «Победа» Юрий Гончарук и управляющая участком крупного рогатого скота ООО «ПсковАгроИнвест» Вера Равенко.

Кроме этого, участники семинара ознакомились с работой молочно-товарной фермы в деревне Писковичи.

Благодарственные письма от главы Псковского района Натальи Федоровой за высокие показатели в работе в первом квартале 2019 года Святослав Колинко вручил главным зоотехникам СПК колхоз «Передовик» Валентине Гордеевой, ООО «Металлист» Марии Фоминой и управляющей участком крупного рогатого скота ООО «ПсковАгроИнвест» Вере Равенко.