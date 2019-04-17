Общество

В Псковской области отобрано более 400 проб крови крупного рогатого скота для исследований на ящур

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с должностными лицами комитета по ветеринарии Псковской области для проведения лабораторных серологических исследований отобрано 460 проб сыворотки крови крупного рогатого скота, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Для проведения лабораторных исследований пробы были переданы в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Результаты проведенных исследований будут предоставлены в Международное эпизоотическое бюро.

Напомним, ящур - опасная остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь многих видов животных, характеризующаяся лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрозийными поражениями слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом при высокой смертности молодняка первых дней жизни. Ящуром от животных может заразиться и человек.

Ящуром болеют все виды парнокопытных животных. Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, затем по убывающей свиньи, овцы, козы и олени, менее чувствительны буйволы, верблюды. Описаны случаи заражения ящуром собак и кошек через молоко больных ящуром коров. Птица и лошади к ящуру не восприимчивы.

Ящуром болеют животные любого возраста, однако легче заражается и более тяжело переносит болезнь молодняк в возрасте до 2-3 месяцев.