Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
«Технодром»: Грандиозное открытие
Золотой баритон концерт в Пскове
25 лет
Исторический парк на «Электроне»
Славная скорбь на закате Европы
Новый уровень
Телефон прямого эфира 56-73-72
стань волонтером
10 лет на благо Пскова!
 
 
 
ещё Общество 17.04.2019 10:058 10 лет на благо Пскова! 18.04.2019 10:540 День воинской славы России - День победы в Ледовом побоище отмечается сегодня 18.04.2019 10:470 Из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов телята вернутся домой 18.04.2019 10:260 Псковский Роспотребнадзор: Курение кальяна - вредно 18.04.2019 10:200 В Псковской области отобрано более 400 проб крови крупного рогатого скота для исследований на ящур 18.04.2019 10:070 Северо-Западный транспортный прокурор примет граждан в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 15.04.2019 22:121 Что понравится организму, чего нельзя делать при остеохондрозе и почему может болеть спина - советы доктора 17.04.2019 19:593 В Пскове на Рижском проспекте легковушка сбила 7-летнего мальчика 16.04.2019 07:570 Пешехода сбили на улице Индустриальной в Пскове 15.04.2019 19:050 Красавица «Элька»: презентация обновленной Mitsubishi-L200 состоялась в Пскове 17.04.2019 17:4412 Михаил Ведерников - дорожным подрядчикам: Будете переделывать, пока не сделаете хорошо
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области отобрано более 400 проб крови крупного рогатого скота для исследований на ящур

18.04.2019 10:20|ПсковКомментариев: 0

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с должностными лицами комитета по ветеринарии Псковской области для проведения лабораторных серологических исследований отобрано 460 проб сыворотки крови крупного рогатого скота, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Для проведения лабораторных исследований пробы были переданы в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Результаты проведенных исследований будут предоставлены в Международное эпизоотическое бюро.

Напомним, ящур - опасная остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь многих видов животных, характеризующаяся лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрозийными поражениями слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом при высокой смертности молодняка первых дней жизни. Ящуром от животных может заразиться и человек.

Ящуром болеют все виды парнокопытных животных. Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, затем по убывающей свиньи, овцы, козы и олени, менее чувствительны буйволы, верблюды. Описаны случаи заражения ящуром собак и кошек через молоко больных ящуром коров. Птица и лошади к ящуру не восприимчивы.

Ящуром болеют животные любого возраста, однако легче заражается и более тяжело переносит болезнь молодняк в возрасте до 2-3 месяцев.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 471 человек
18.04.2019, 11:250 В 2018 году наблюдался рост обращений и жалоб в адрес псковского омбудсмена 18.04.2019, 11:200 Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах» 18.04.2019, 11:120 Псковская область названа одним из лучших регионов с всемирным наследием 18.04.2019, 11:000 Интерактив: Уже 4 месяца не попасть к эндокринологу
18.04.2019, 10:540 День воинской славы России - День победы в Ледовом побоище отмечается сегодня 18.04.2019, 10:470 Из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов телята вернутся домой 18.04.2019, 10:460 Forbes опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов России 18.04.2019, 10:430 Временный Совет по взаимодействию с предприятиями промышленного комплекса создан при администрации Пскова
18.04.2019, 10:350 Русский музей покажет картины Петра и Никиты Фоминых 18.04.2019, 10:260 Псковский Роспотребнадзор: Курение кальяна - вредно 18.04.2019, 10:250 Великолучанка нашла потерянную карту и оплатила ей свои покупки 18.04.2019, 10:200 В Псковской области отобрано более 400 проб крови крупного рогатого скота для исследований на ящур
18.04.2019, 10:160 Команда Порховского района стала победителем зимнего фестиваля ГТО 18.04.2019, 10:070 Северо-Западный транспортный прокурор примет граждан в Великих Луках 18.04.2019, 10:040 Итоги работы в сфере животноводства обсудили на семинаре в Псковском районе 18.04.2019, 09:590 Псковский кинотеатр «Смена» откроет сегодня два кинозала
18.04.2019, 09:550 Верка Сердючка поедет на «Евровидение» 18.04.2019, 09:520 Получить консультацию по пенсионным вопросам псковичи могут через социальные сети 18.04.2019, 09:510 Мавзолей Ленина закроют на три недели в связи с подготовкой к параду Победы 18.04.2019, 09:490 В Пскове откроется выставка «Весеннее настроение»
18.04.2019, 09:440 Кадастровая палата по Псковской области примет документы по экстерриториальному принципу 18.04.2019, 09:400 В России могут ввести новый налог на воду 18.04.2019, 09:360 Авария на площади Ленина в Пскове затрудняет движение 18.04.2019, 09:350 31 пал травы произошел за сутки в Псковской области
18.04.2019, 09:280 Исправительная колония Псковской области оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушение трудовых прав осужденного 18.04.2019, 09:254 «Титан-Полимер»: некорректные вопросы 18.04.2019, 09:220 «Лада» горела в Куничиной Горе 18.04.2019, 09:150 Артснаряд нашли на улице Грибоедова в Великих Луках
18.04.2019, 09:090 В Пушкиногорском районе после неоднократного вмешательства прокуратуры отремонтирована квартира, предоставленная сироте 18.04.2019, 09:050 Застрелили звезду второй части «На игле» 18.04.2019, 09:030 42 бочки с маслом повреждены огнем в Великих Луках из-за неосторожного обращения с огнем 18.04.2019, 09:000 Псковские курсанты приводят в порядок братские захоронения и памятники героям ВОВ в рамках акции «Живая история»
18.04.2019, 08:530 Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров 18.04.2019, 08:490 Повар, учитель и редактор стали участниками праймериз «Единой России» по довыборам в Собрание Великолукского района 18.04.2019, 08:420 День призывника прошел в Великих Луках 18.04.2019, 08:330 Президенты России и Эстонии обсудят в Москве двусторонние отношения
18.04.2019, 08:240 Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам 18.04.2019, 08:090 Первые предпенсионеры начали менять профессии за счет государства 18.04.2019, 07:590 Сегодня ограничат автомобильное движение в сторону Пскова 17.04.2019, 22:376 Ученые: Жители Пскова, Новгорода и Якутии имеют общие корни
17.04.2019, 21:492 Disney пожертвует 5 миллионов долларов на реконструкцию Нотр-Дама 17.04.2019, 21:164 В Пскове улицу Юбилейную начнут ремонтировать в 2019 году 17.04.2019, 20:551 Псковское УФСИН получит на оборудование и технику более 8 миллионов рублей 17.04.2019, 20:530 В Псковском областном УМВД поздравили ветеранов органов внутренних дел РФ
17.04.2019, 20:290 ФАС РФ возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru 17.04.2019, 20:161 В Псковском районе очевидцы засняли очередной пал травы. ФОТО 17.04.2019, 19:593 В Пскове на Рижском проспекте легковушка сбила 7-летнего мальчика 17.04.2019, 19:174 В Псковском районе руководителю и главному инженеру строительной фирмы грозит штраф за мошенничество
17.04.2019, 18:470 В Псковскую область пытались незаконно ввезти полторы тонны запчастей к детским коляскам 17.04.2019, 18:241 Президент РФ: Систему госуправления нужно реформировать профессионально и «без революций» 17.04.2019, 18:040 Депутат Псковской гордумы Сергей Колосов проверил состояние придомовых территорий на улице Стахановской 17.04.2019, 17:550 Псковский музей приглашает на интерактивную программу «Гостья из прошлого»
17.04.2019, 17:490 Билеты на рейсы между Москвой и Псковом на май-июнь не продаются из-за изменения расписания 17.04.2019, 17:4412 Михаил Ведерников - дорожным подрядчикам: Будете переделывать, пока не сделаете хорошо 17.04.2019, 17:350 На концерт «Такая разная гитара» приглашает Псковский колледж искусств 17.04.2019, 17:250 Фестиваль народной музыки им. Б. С. Трояновского пройдет в воскресенье в Новоржеве
17.04.2019, 17:201 Студент Псковского агротехнического колледжа помог полицейским задержать нетрезвого водителя 17.04.2019, 17:150 На домах жителей Печор при поддержке Псковского облсовпрофа появились новые адресные таблички 17.04.2019, 17:092 Михаил Ведерников поручил активизировать работу по трудоустройству бывших заключенных 17.04.2019, 17:070 «Собственной персоной» с Антоном Минаковым и Артемом Васильевым. ВИДЕО
17.04.2019, 17:030 Участок улицы Металлистов завтра будет закрыт для движения в Пскове 17.04.2019, 16:511 Глава Пскова принял участие в первом заседании оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты 17.04.2019, 16:481 Власти Псковской области усилят контроль за качеством подготовки водителей 17.04.2019, 16:430 Представители индустриального парка «Технополис» приняли участие в круглом столе по вопросам сотрудничества Финляндии и Псковской области
17.04.2019, 16:270 Антон Минаков рассказал о разработанных им законопроектах 17.04.2019, 15:530 Майонез «Прасковья Молочкова» со скидкой могут приобрести псковичи во всех магазинах сети «Магнит» 17.04.2019, 15:441 «Горводоканал» согласует с гордумой Пскова две крупные сделки на получение грантов по программам приграничного сотрудничества 17.04.2019, 15:330 Великолукский медицинский колледж приглашает на обучение по профессии «Сиделка»
17.04.2019, 15:181 Онлайн-квест «Финансовый детектив» проведут в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей 17.04.2019, 15:0910 В Пскове в родительскую субботу и Пасху введены дополнительные автобусы до городских кладбищ 17.04.2019, 15:070 Полиция Пскова будет работать в усиленном режиме на майских праздниках 17.04.2019, 15:040 В Порховском районе судебные приставы арестовали два автомобиля должника
17.04.2019, 14:502 Псковское отделение ЛДПР озвучило позицию по строительству «Титан-Полимера» 17.04.2019, 14:440 Основная масса обращений в псковский Роспотребнадзор связана с нарушениями в сфере розничной торговли 17.04.2019, 14:360 Российские производители фруктов и ягод могут либо получить госсубсидию, либо льготный НДС - Медведев 17.04.2019, 14:267 Фотофакт: В Пскове начали наносить разметку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.