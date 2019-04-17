Общество

Из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов телята вернутся домой

Двух телят перевозили без документов, корма и воды в Псковскую область из Республики Беларусь. 16 апреля должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз двух телят, сообщили в пресс-службе управления.

Крупный рогатый скот следовал автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Невельский район Псковской области без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, а также без средств идентификации - ушных бирок, клейм, выщипов. Кроме того, транспортировка телят осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: в тентованном кузове с закрытым верхом, без корма и воды.

Перемещение крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен протокол об административном правонарушении и акт о возврате животных в Республику Беларусь.