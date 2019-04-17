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День воинской славы России - День победы в Ледовом побоище отмечается сегодня

Сегодня, 18 апреля, отмечается День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Праздник учрежден в марте 1995 года федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», напоминает calend.ru.

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.

К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с «низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород.

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток остановилось.

Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

Напомним, что в Псковской области в память о той битве ежегодно проводится Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». В этом году он пройдет в 13-й раз. 20 апреля в деревне Самолва Гдовского района соберутся около ста представителей клубов военно-исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Владимира, Воркуты и Пскова.

По традиции фестиваль начнется в 10.50 с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище. В 11.00 у церкви состоится торжественный митинг, а в 13.00 - главное мероприятие программы - реконструкция великой битвы. Программу фестиваля продолжат турнир, пешие и конные состязания рыцарей. Для посетителей будут работать средневековая ярмарка, интерактивные площадки.