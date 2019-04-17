Общество

В 2018 году наблюдался рост обращений и жалоб в адрес псковского омбудсмена

В 2018 году наблюдался рост обращений и жалоб в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, сообщил псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов на пресс-конференции, посвященной вопросам деятельности омбудсмена.

По словам Дмитрия Шахова, к уполномоченному по правам человека люди приходят тогда, когда уже все инстанции пройдены.

Как отметил псковский омбудсмен, в 2018 году 24% обращений от общей массы были связаны с нарушениями политических прав граждан, в 2017 году - 4%.

Уменьшилось количество обращение по вопросам нарушения личных прав граждан - 21 %.

Уполномоченный подчеркнул, что в 2018 году вырос процент экономических жалоб граждан - 13 % (в 2017 - 11%).

В то же время жалоб о нарушении экологических прав поступило немного: 2% в 2018 году, для сравнения - 1% в 2017 году.

Дмитрий Шахов отметил, что два года подряд жалоб о нарушении культурных прав граждан не поступает.

В ходе пресс-конференции Дмитрий Шахов отметил, что велика доля жалоб на деятельность федеральных органов исполнительной власти - 36%, в то же время на органы МСУ приходится 6% жалоб, 3% недовольны деятельностью органов федеральной прокуратуры.

Доля жалоб на деятельность органов ФСИН составляет 14% от всей массы жалоб, на органы внутренних дел и федеральные суды по 8%.

Положительной динамикой является уменьшение доли жалоб на деятельность федеральной службы судебных приставов - 4%.