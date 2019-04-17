Общество

Дмитрий Шахов: В 2018 году поступило обращение о нарушении свободы совести и вероисповедания

В 2018 году в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области поступило одно обращение о нарушении свободы совести и вероисповедания.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, сообщил псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов на пресс-конференции, посвященной вопросам деятельности уполномоченного.

В своем обращении гражданин жаловался на запрет со стороны прокуратуры Псковской области исповедовать вероучения религиозной организации Свидетели Иеговы.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что обращение заявителя было внимательно изучено, были сделаны запросы в соответствующие федеральные органы исполнительной власти о состоянии дел в этой сфере, а также расследуемых уголовных делах.

По итогам заявителю были даны разъяснения с учетом правоприменительной практики Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, что в решении Верховного Суда Российской Федерации от 20. апреля 2017 года четко указано на экстремистский характер деятельности религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», включая все входящие в ее структуру местные религиозные организации. Этим и обусловлено принятие решения о ее ликвидации.

Таким образом, исповедование вероучения религиозной организации Свидетели Иеговы не должно выражаться в поведении, нарушающем установленные законодательством запреты.