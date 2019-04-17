Общество

В Псковской области лучшие выпускники прошлых лет напутствовали 11-классников

Круглый стол в рамках акция «100 баллов для победы» прошел в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, за круглым столом собрались представители комитета по образованию области, управления образования города Пскова, администрация гимназии, родители выпускников, самые успешные выпускники школ города Пскова и выпускники прошлых лет.

О том, как представляют себе экзамены, рассказали первоклассники Псковской инженерно-лингвистической гимназии в видеоролике, а ученики 8-Г класса записали напутствие себе - 9-класснику.

Первый заместитель председателя областного комитета по образованию поделился своими советами, которые он дает своему сыну для успешной сдачи экзаменов.



Участники круглого стола обсудили вопросы правильного выбора экзаменов, важность планирования времени при подготовке к экзаменам. Выпускники отметили, что особенно важна им поддержка семьи и понимание родителей. Важно для успешной сдачи ЕГЭ понимать, что «ты работаешь для себя самого, впитывать информацию из всех источников; когда делаешь все для себя, то появляется мотивация», - отметил выпускник 11 класса Псковского технического лицея, победитель городского конкурса «Ученик года - 2018» Александр Подкорытов.

Выпускница 2016 года, высокобалльница, член Молодежного парламента Псковского областного Собрания Анна Смирнова рассказала о том, как она готовилась к экзаменам и сдавала ЕГЭ. Она посоветовала нынешним выпускникам понимания того, что они готовятся для себя самих, что успешная сдача ЕГЭ - это, прежде всего, возможности, которые надо максимально использовать для достижения своих целей.



Выпускница 11 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии, призер Всероссийского фестиваля по VR-программированию в Сколково Элина Сергеева поделилась своими секретами успеха: не бояться ошибаться, уметь ощущать себя среди людей и чувствовать себя нужным, получить самые выстроенные знания можно через общение и обучение со сверстниками.

В умении преодолевать себя видит успех выпускница 11 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии, победитель муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады по обществознанию, участник студии «Урок настоящего» (Сириус) Екатерина Железнова.

Выпускники отметили, что на их взгляд очень важно вести здоровый образ жизни - высыпаться, правильно питаться и «не стрессовать».

Все были едины в одном: чтобы быть успешными на ЕГЭ надо планомерно готовиться, верить в свои силы, не занижать цели, ощущать поддержку близких. Напутствия выпускников будут направлены во все школы.