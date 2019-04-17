Общество

В Псковской области наблюдается рост обращений детей-сирот, которые своевременно не получили жилье

В Псковской области наблюдается рост обращений детей-сирот, которые своевременно не получили жилье. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, сообщил на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

К уполномоченному обращаются граждане после 25, 35 лет, которые в свое время не получили жилье, которое было положено им по закону.

В 2018 году поступило 4 обращения совершеннолетних граждан, имеющих статус лица, оставшегося без попечения родителей (дети-сироты), которые просили оказать содействие в консультации о порядке получения жилья, а граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы - в получении необходимых документов для рассмотрения вопроса о предоставлении жилья.

Как подчеркнул псковский омбудсмен, каждое заявление было рассмотрено с участием должностных лиц органа исполнительной власти Псковской области в сфере социальной защиты. Поскольку необходимых документов, подтверждающих право заявителей претендовать на получение жилья, предоставлено не было, то всем были досконально разъяснены требования законодательства по этому вопросу, а также существующие возможности доказательства наличия права, включая судебную практику, и предложено предоставить недостающие документы в орган исполнительной власти Псковской области в сфере социальной защиты для принятия решения.

Псковский омбудсмен отметил, что в данном направлении идет активная работа и сотрудничество с органами социальной защиты населения Псковской области, а также с прокуратурой.