Общество

Дмитрий Шахов: В 2018 году поступило 22 жалобы на действия сотрудников ФСИН по Псковской области

В 2018 году уполномоченным по правам человека в Псковской области проводились проверки следственных изоляторов ФСИН и изоляторов временного содержания органов внутренних дел, а также учреждений уголовно-исполнительной системы ФСИН России.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, сообщил псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов на пресс-конференции, посвященной вопросам деятельности уполномоченного.

Как пояснил псковский омбудсмен, в ходе проверок проводились личные беседы с лицами, находящимися под стражей, о соблюдении условий содержания, а также гражданских прав заключенных.

В 2018 году в адрес уполномоченного поступило 22 жалобы, для сравнения в 2017 году - 21 жалоба, на действия сотрудников ФСИН по Псковской области.

Дмитрий Шахов сообщил, что 50% жалоб поступило на нарушения прав в сфере здравоохранения. Это касается оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными средствами лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание в исправительных колониях.

По словам псковского омбудсмена, необходимость оперативного реагирования на просьбы лиц, находящихся в местах заключения, вызвана тем, что наличие ряда заболеваний является основанием для освобождения от наказания.

С 2017 года уполномоченный осуществляет ежемесячный мониторинг по случаям смерти осужденных в местах лишения свободы и СИЗО, расположенных в Псковской области.