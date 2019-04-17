Общество

Псковские и новгородские энергетики отрабатывают взаимодействие в ЧС

17-18 апреля в Старорусском районе Новгородской области проходят совместные учения филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и «Новгородэнерго». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской энергокомпании, основной задачей мероприятия является отработка взаимодействия персонала электросетевой компании из соседних регионов при ликвидации сложных технологических нарушений в сетях.

Со стороны «Псковэнерго» на учения направлены два мобильных подразделения из Порховского района – ремонтная бригада и персонал с передвижным дизель-генератором 100 кВА «Восточных электрических сетей». Также в мероприятии принимают участие представители органов исполнительной и муниципальной власти, диспетчерские службы, смежные сетевые организации, предприятия ЖКХ. Учения координирует Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Новгородской области.

Традиционно в ходе учений смоделированы ситуации, наиболее распространенные для данной местности в осенне-зимний период: повреждения линий электропередачи вследствие резкого усиления ветра до 25 м/с, налипание мокрого снега на провода, обледенение ЛЭП при переходе через ноль. В ходе учений оценивается готовность специалистов электросетевых предприятий организовывать оперативное восстановление электроснабжения и проводить масштабные противоаварийные работы с передислокацией мобильных подразделений с использованием спецтехники.

Для отработки взаимодействия энергетиков на территории обслуживания «Старорусских электрических сетей» организованы девять учебных мест. Сегодня утром, после прохождения медицинского осмотра и инструктажей, более 60 специалистов с использованием 21 единицы техники приступили к различным видам ремонтных работ на действующих линиях и подстанциях. Они производят замену изоляции на ТП, дефектных опор и линейных разъединителей на линиях, а также подключают передвижные резервные источники электроснабжения к социально-значимым объектам. В дистанционном обследовании воздушных линий задействован беспилотный летательный аппарат.

Совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации сложных технологических нарушений в российском электросетевом комплексе проводятся ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Цель подобных тренировок — поддержание высокой степени готовности оперативных штабов и мобильных подразделений электросетевых предприятий к ликвидации аварийных ситуаций в сетях на обслуживаемой территории.

Напомним, что минувшей зимой специалисты «Псковэнерго» помогали своим коллегам из ПАО «Ленэнерго» восстанавливать электроснабжение потребителей в Ленинградской области. После разгула природной стихии в январе и феврале 2019 года псковские энергетики проводили ремонтные работы на энергообъектах в Кингисеппском районе.