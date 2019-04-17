Общество

День призывника прошел в военкомате Пскова и Псковского района

В рамках всероссийской призывной кампании 18 апреля в военном комиссариате города Пскова и Псковского района состоялось традиционное мероприятие «День призывника».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед новобранцами выступили заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, военный комиссар по городу Пскову и Псковскому району Валерий Дмитриев, старший оперуполномоченным по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Алексей Назаров, руководитель псковской региональной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Шамиль Ахмедов и настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

В этом году призыв продлится до середины июля. Всего из Пскова и Псковского района отправят на срочную военную службу около 400 человек: 340 из самого города и около 60 из района. Все бойцы будут проходить службу в Западном военном округе, в который входят такие города как Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Великий Новгород, Архангельск, Мурманск, Псков и другие. В этом году молодых людей призывают служить в сухопутные, железнодорожные, воздушно-десантные, инженерные войска , также новобранцы отправятся в ракетные войска специального назначения и Росгвардию.

Отправки начнутся уже со следующей недели. На сегодняшний день призвали уже более 50 человек. В военном комиссариате отмечают, что в основном это отчисленные с учебы и взявшие академический отпуск молодые люди. Однако массовые отправки запланированы на июнь-июль.

Военный комиссар отметил, что также производится отбор в высшие военные учебные заведения. В этом году это более 140 человек. Они уже прошли все необходимые отборы и получили все медицинские справки.

Также ведется подготовка по военным специальностям: водителей разных категорий, топливозаправщиков. Важно отметить, что на данный момент отобрали уже более 100 человек для обучения. После его завершения призывники отправятся в армию и будут работать там уже по полученной специальности.

В комиссариате заявили, что в розыске находится более 400 человек, которые уклоняются от службы. Совместно с правоохранительными органами приводится работа по их выявлению: рейды с полицией, устанавливаются места проживания и работы. За март текущего года найдено около 100 человек.

Заместитель главы горда Пскова Владимир Воробьев поздравил призывников от лица главы города Ивана Цецерского и пожелал молодым людям ничего не бояться, ведь сейчас в армии для солдат созданы очень комфортные условия. «Боятся службы не нужно. Сейчас хорошие военные общежития, полноценное трехразовое питание, можно заниматься спортом и читать. Мы настраиваем вас позитивно, чтобы вы думали только о хорошем и радовали своих близких только хорошими результатами службы», - сказал Владимир Воробьев в своей напутственной речи.

Для призывников устроили концертную программу с участием коллектива «Голубые молнии» и военными артистками Пскова. В завершении мероприятия все новобранцы получили ценные подарки от администрации города Пскова.