Общество

Администрация Псковской области взяла под личный контроль ремонт главной улицы деревни Полоное

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 18 апреля, провел личный прием граждан по поручению президента РФ. Он принял четверых заявителей, которые обратились за помощью в решении насущных вопросов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, многодетная семья из Пскова обратилась с просьбой оказать материальную помощь для улучшения жилищных условий. Семья воспитывает трех несовершеннолетних детей, старший из которых - ребенок-инвалид. Девочка страдает патологической ломкостью костей и в свои 5 лет уже получила более 30 переломов. Сейчас семья проживает в одной комнате родительского дома, с 2015 года стоит в очереди на жилье по программе «Молодая семья» под номером № 1399.

На средства кредита и регионального материнского капитала в прошлом году семья начала строить собственный дом, однако переехать в него пока не может, так как не хватает денег на установку отопительной системы. По решению губернатора многодетные родители получат поддержку в размере 500 тыс рублей из резервного фонда администрации области. «Чтобы вы все доделали, максимально быстро въехали и чтобы в новом доме места хватило всем членам семьи», - сказал Михаил Ведерников.

Материальную помощь из резервного фонда также окажут члену российской сборной спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Александре Васильевой. По просьбе личного тренера спортсменки Александра Меля теннисистке помогут купить новую кресло-коляску, так как имеющаяся практически вышла из строя и не позволяет Александре готовиться к Паралимпиаде-2020 и сохранить свое 11 место в мировом рейтинге теннисистов-паралимпийцев. Губернатор сообщил, что уже сегодня подпишет распоряжение о выделении средств, чтобы максимально оперативно купить коляску, и пожелал спортсменке и ее тренеру успехов.

На прием к губернатору также пришли две жительницы Порховского района. Одна из них попросила оказать содействие в благоустройстве дворовой территории у дома 1 по ул. Аудрини в деревне Полоное. Двор был включен в программу «Формирование современной городской среды» прошлого года, однако ремонт проведен не был. Присутствующая на приеме и. п. главы Порховского района Ольга Иванова сообщила, что в рамках субсидий на дорожную деятельность администрация планирует привести двор в порядок к началу этого лета. Михаил Ведерников поставил задачу завершить работы до 10 июня.

Еще одна жительница Полоное попросила отремонтировать центральную улицу деревни, на которой работы в последний раз проводились в 1980 году. Ольга Иванова пояснила, что ремонт стоит в планах. В этом году будет заасфальтировано 500 метров дороги от школы до храма, стоимость работ оценивается в более чем 3 млн рублей. В конце мая будет разыгран аукцион и к июлю работы будут закончены. Вторые 500 метров отнесены на 2020 год. Михаил Ведерников поручил председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину взять ремонтные работы на личный контроль.