Общество

Облздравкомитет сообщил о росте продолжительности жизни в Псковской области

В 2018 году в Псковской области достигнуты исторические минимумы по показателю младенческой смертности. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в четверг, 18 апреля, на коллегии комитета, посвященной итогам деятельности системы здравоохранения в 2018 году и развитию отрасли в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, снижение показателя младенческой смертности с 2012 года составило 64%: с 10 до 3,6 на 1 тыс. младенцев, родившихся живыми. В прошлом году Псковский регион занял по этому показателю 3 место по Северо-западному федеральному округу. На первом месте - Ненецкий автономный округ с показателем 1,7, второе место - у Ленинградской области с показателем 3,2.

Кроме того, отмечается рост проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения: в 2018 году проведено 400 ЭКО, тогда как в 2012 году - только 75. Более чем на 25% снизилось и количество абортов: с 34,7 до 25,9 на 1 тыс женщин фертильного возраста.

По словам Марины Гаращенко, также отмечается снижение показателя общей смертности населения. За 2018 год по сравнению с 2017 годом он снизился на 3,4%, а по сравнению с 2012 годом - на 14,3%.

Важный результат деятельности системы здравоохранения Псковской области - рост продолжительности жизни населения. За последние 5 лет она увеличилась более чем на 3 года. В 2017 году по сравнению с 2012 годом ожидаемая продолжительность жизни выросла более чем на 5% и составила почти 70 лет.