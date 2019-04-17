Общество

Дмитрий Шахов: Вопиющий случай произошел в одном из исправительных учреждений Псковской области

Вопиющим и одновременно курьезным назвал уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов случай, произошедший в одном из исправительных учреждений Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, он заявил на пресс-конференции, посвященной вопросам деятельности уполномоченного.

По словам псковского омбудсмена, один из осужденных, отбывающих наказание в Псковской области, заявил о том, что он не является тем человеком, в отношении которого вынесен приговор.

Как показала проверка, в учреждение, где отбывают наказание, поступил некий гражданин. Имеется приговор суда, который вступил в законную силу. При этом сотрудниками колонии был выявлен факт, что данный гражданин отбывает наказание не в первый раз, но в учетных данных фигурирует под другой фамилией.

Дмитрий Шахов отметил, что была проведена проверка, запрашивались данные из исправительного учреждения другого региона, где гражданин отбывал наказание. В результате было выявлено, что ранее был вынесен обвинительный приговор этому же гражданину, но с другой фамилией. Причем, органы прокуратуры и следствия доказали, что данный гражданин достоин осуждения под другой фамилией.

В настоящий момент данные решения будут опротестованы уполномоченным по правам человека по Псковской области.

«Не всегда правоохранительные системы справляются со своими обязанностями, к сожалению, такие факты имеют место. То, что это является нарушением прав человека - это однозначно», - заявил Дмитрий Шахов.