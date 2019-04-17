Общество

Межрегиональная «Школа безопасности» в 22-й раз пройдет в Псковской области

С 8 по 12 июля в деревне Вашина Гора Печорского района состоятся 22-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии примут участие представители 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. Предполагаемое количество участников - более 200 человек в возрасте от 13 до 17 лет.

Программа «Школы безопасности» предполагает проведение различных состязаний в младшей и старшей возрастных группах. Ребята посоревнуются в дисциплинах: «Ориентирование по выбору», «Полоса препятствий», «Комплексное силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы», «Визитная карточка», «Маршрут выживания» и «Пожарная эстафета».

С 13 по 17 мая пройдет региональный этап, на котором будут определены сильнейшие команды Псковской области для участия в межрегиональных соревнованиях.

Добавим, что вопросы подготовки 22-й «Школы безопасности» обсуждались в ходе заседания организационного комитета по проведению соревнований под председательством Первого Заместителя Губернатора Веры Емельяновой. В их числе - охрана общественного порядка, медицинское сопровождение, безопасность подвоза команд к месту проведения соревнований, санитарно-гигиенические вопросы и другие.

Организаторами состязания выступают Главное Управление МЧС России по Псковской области, Центр детского и юношеского туризма Псковской области и региональный Комитет по образованию. Цель турнира - сформировать у участников чувство ответственности к личной безопасности, научить школьников быстро реагировать на экстренные ситуации, привить интерес к здоровому образу жизни.